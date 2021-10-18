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الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على سيدة بالإسكندرية

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الوطن
05:01 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تعدي شخص على سيدة في سيدى بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة المنتزه أول من السيدة المشار إليها «ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، ومقيمة بدائرة القسم» ضد زوجها «عامل مقيم بذات العنوان».

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر خلافات بينهما. 

 

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