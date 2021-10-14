«الداخلية»: ضبط 195 قطعة سلاح وتنفيذ 86149 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عدة حملات مكبرة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة.

حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية

وأفادت «الداخلية» في بيان، بأن الحملات أسفرت، عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 195 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 متهمًا، «16 بندقية آلية، بندقية رصاص، 41 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 129 فرد محلي، 328 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 235 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 86149 حكما قضائيا متنوعا، «359» حكم جناية، 25801 حكم حبس جزئي، 4588 حكم حبس مستأنف، 43821 حكم غرامة، 11580 مخالفة. أما في مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 14 متهمًا ارتكبوا 20 حادثًا متنوعًا.

ضبط 274 قضية مخدرات و308 متهمين

وأضاف بيان «الداخلية»: أما في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 274 قضية مخدرات، بإجمالي 308 متهمين، وضُبط خلالها «كمية من مخدر البانجو وزنت 245٫871 كيلو جرام، و38٫750 كيلو جرام من الحشيش، و5٫289 كيلو جرام من الهيروين، و 1٫242كيلو جرام من الإستروكس و31٫310 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و951 جرامًا من مخدر الشابو، و941 جرامًا من مخدر البودر، و22 جرامًا من مخدر الآيس، و80 جراما من مخدر الكيتامين، و13069 قرص مخدر.

29798 مخالفة مرورية متنوعة

كما تم ضبط 33 متهمًا هاربًا، و21 متهمًا في أعمال بلطجة، و409 دراجات ناريو مخالفة، و29798 مخالفة مرورية متنوعة، وجرى فحص 55 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المخدرات، وتبين إيجابية 10 منهم.

وأكدت «الداخلية» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.