وزير الشباب أمام «النواب»: أبو ريدة ليس له صفة رسمية باتحاد كرة القدم

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك اتفاقا على تعديل قانون الرياضة في مصر، مؤكدا أن مد فترة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للهيئات الرياضية، جاء لأنها فترة استثنائية، حيث تنتهي المدة المقررة حاليا في 31 من شهر أكتوبر الجاري.

أبوريدة ليس له أي صفة رسمية

وعقب الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تساؤلات البعض من النواب عن دور هاني أبو ريدة في إدارة اتحاد كرة القدم، قائلا: «هاني أبو ريدة ليس له أي صفة رسمية في الاتحاد بعد استقالته».

نرصد أي مخالفات ونحيلها للنيابة

وقال وزير الشباب والرياضة إن «الجانب الرقابي موجود ونقوم به في ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأي تدخل من الجهة التنفيذية يكون وفقا للدستور والقانون، وكل خطواتنا تتم وفقا للقوانين الدولية وتنسيقا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد الكرة قدم استقالته في عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدا لإجراء الانتخابات، وكلامي لا يعني أنها فزاعة».

وعن وجود مخالفات في اتحاد الكرة، قال الوزير: «شكلنا لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة، وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة».