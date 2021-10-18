الداخلية: حملات مكبرة لفحص سائقي حافلات المدارس بـ10 محافظات

أجرت أجهزة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملات مُكبرة على مستوى الجمهورية، للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصة تعاطي المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس، للتحقق من سلامتهم وحفاظًا على أرواح طلبة المدارس.

سلبية جميع عينات السائقين

وأسفرت نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية، على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الشرقية – الغربية – السويس – بنى سويف – البحر الأحمر) عن المرور على عدد (13) مدرسة بإجمالى فحص عدد (205 حالة)، وتبين سلبية جميع عينات السائقين.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.