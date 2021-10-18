ضبط كمية مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه بالإسماعيلية بحوزة عنصر إجرامي

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

استهداف المتهم وبحوزته مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته (100 لفافة لمخدر البانجو وزنت 250 كيلو جرام – 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالي– هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 - مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.