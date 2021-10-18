«الأوقاف»: إعلان ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد غدا

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، اليوم، إن قرار إغلاق دورات المياه في المساجد كان بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وأيضا قرار الفتح جاء بناء على قرارات اللجنة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعها أمس، ومن المقرر الإعلان عن ضوابط فتح دورات المياه غدا.

فتح دورات المياه بالمساجد فجر الأربعاء

وأضاف «أبو عمر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن تطبيق قرار فتح دورات المساجد يبدأ من فجر الأربعاء، لافتا أن المديريات بدأت اليوم، في صيانة وتعقيم وتنظيف دورات المياه وتهيئتها لاستقبال رواد المساجد.

وعن وضع الأضرحة، قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة: «لسه شوية، نحن ننطلق من خلال ما تتيحه لنا إدارة الأزمة».

تفاصيل قرار وزارة الأوقاف

يذكر أن وزارة الأوقاف، قررت إعادة فتح دورات المياه، بعد غلق تام دام منذ بداية الجائحة، وحتى بعد عودة فتح المساجد في الصلوات الخمس وسط ضوابط مشددة، منها غلق دورات المياه وأماكن الوضوء لكي لا تنتقل العدوى بسبب ضيق مكان الوضوء وتعاقب الاستخدام، وفصل الكولديرات وكولمن المياه، ووضع علامات للتباعد بين المصلين، بالإضافة إلى توعية المصلين وإرشادهم بالحكمة واللين.

وشددت وزارة الأوقاف، على غلق المسجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة وتعقيمه استعدادا للصلاة اللاحقة، وضرورة التزام المصلين، بارتداء الكمامة داخل المسجد، وضرورة اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، والالتزام بعلامات التباعد المبينة بالمسجد.