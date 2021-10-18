«بيان»: الشركات المصرية المنافس الأقوى في السوق الليبية خلال الفترة المقبلة

كشف ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية، عن خطة الشركات المصرية لاغتنام فرص استثمارية أكبر من إعادة إعمار لبييا بعد الانتخابات اللبيية، موضحًا أن هناك تربيطات مع رجال الأعمال الليبيين من خلال الاستناد للعلاقات الطيبة بين البلدين، متوقعًا أن يكون للشركات المصرية نصيب كبير من المشاركة فى الإعمار، إذ ستكون المنافس الأقوى في السوق الليبي خلال الفترة المقبلة.

مشاريع إعادة إعمار ليبيا

وأوضح رئيس الجمعية المصرية الليبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجمعية قطعت شوطًا كبيرًا من التربيطات والتعاقدات في مشاريع إعادة الإعمار التي يجرى طرحها، وآليات التمويل المتاحة من البنوك والصناديق الإنمائية لتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية للمستتثمرين.

شروط مساهمة الشركات

وتابع أن الجمعية أعدت دراسة عن أهم القطاعات التي ترغب ليبيا فيها، وستعلن شروط مساهمة الشركات قريبًا بالتعاون مع الحكومة، مثمنًا دور الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في لبييا.

وأشار إلى أن الشركات الليبية بدأت في إبرام تعاقدات مع مثيلاتها المصرية لتوريد منتجات مصرية للسوق الليبية، الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، كما أن التعاملات التجارية بين البلدين مستمرة على مستوى الأفراد ولم تتوقف، موضحا أن الطريق البري الذي يربط البلدين سيكون آمنًا في ظل زيادة التعاون والتنسيق السياسي والأمني على المستوى الحكومي.

وأضاف «بيان» أن السوق الليبية مهمة للاقتصاد المصري، إذ تستهلك كميات ضخمة من المنتجات المصرية التي تلقى رواجًا كبيرًا هناك، الأمر الذي يعمل على حدوث انتعاشة كبيرة بالأسواق المصرية وتنمية حجم التبادل التجاري.

يذكر أن الحكومتين المصرية والليبية وقعت في منتصف سبتمبر الماضي أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم في القاهرة، تتخطى قيمتها المبدأية مليارات الدولارات.