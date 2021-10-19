حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

ينفر مولود برج السرطان من خيانة الأمانة، ويمكن أن يكون غيورًا على من يحب، لذلك عليهم أن يتعلموا كيفية التكيف بسهولة مع السلوكيات المختلفة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في وضع معاكس، وقد يجعلك اليوم تشعر بالإحباط، وعليك أن تعمل بدقة وتضع الهموم جانبا، واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم برج السرطان عائليًا

ينصحك الفلك اليوم أن تعتمد اللباقة والدبلوماسية، وألا تتكلم فيما لا يخصك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.