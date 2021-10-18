«مياه الشرب»: نستهدف تركيب 16 مليون عداد مسبق الدفع حتى عام 2030

قال محمد صلاح، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، إن الشركة تسعى إلى التسهيل على المواطنين، من خلال تسديد الفواتير على الإنترنت، أو الدفع الإلكتروني من خلال العديد من المنافذ والطرق، لافتًا إلى أن هناك خطة من الشركة بالنسبة لعدادات مسبقة الدفع، ستنفذ حتى عام 2030، لاستبدال وتركيب 16 مليون عداد، بواقع مليوني عداد في السنة، وهذا بسبب المميزات الكثيرة التي يحققها العداد مسبق الدفع، ومنها أنه يساعد على توفير وترشيد الاستهلاك، وهذا له مردود كبير على التوفير في قيمة الاستهلاك.

تركيب 592 ألف عداد مسبق دفع

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم، أن العدادات مسبقة الدفع تمنح سهولة كبيرة للمواطن لكي يرشد استهلاكه، وإذا كان هناك أي تسريب في المواسير أو السباكة يعمل على إصلاحه، لأنه سيكون متابعًا للعداد بنفسه، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت تركيب عدادات ميكانيكية تقليدية تصل لـ7.5 مليون عداد، وهو من العدادات التقليدية العادية، ومؤخرًا جرى تركيب 592 ألف عداد مسبق دفع، وهذا له منافذ كثيرة للشحن، وهو لا يرتبط بمحصل للفاتورة أو قارئ للعداد، وهناك 140 ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية والمستخدم ليس مضطرًا أن يذهب بنفسه إلى مقر الشركة لشحن العداد.

العدادات المستهدفة بهذه الخطة

وتابع المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، أن الخطة التي يتحدثون عنها تستهدف استبدال العدادات المعطلة، أو الاشتراكات دون عدادات، حيث سيجري تركيب عدادات لهم، وعلى المدى الطويل يستهدفون تبديل جميع العدادت الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع.