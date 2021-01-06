تفعيل خدمة «فوري» لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع بجنوب سيناء

أكد اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، أنه جرى تفعيل خدمة «فوري» لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع بمحافظة جنوب سيناء، دون الحاجة لتوجه المواطنين لمركز خدمة العملاء تيسيرًا عليهم.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اتخذت عدة إجراءات للتسهيل على المواطنين، منها إطلاق تطبيق «قراءتي» للهاتف المحمول، ما يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات للشركة التابع لها داخل المحافظة مقر إقامته.

وتابع «بده»، بأن الشركة أتاحت أيضًا خدمة السداد الإلكتروني لفواتير مياه الشرب، من خلال تطبيق الهاتف المحمول، ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لرؤية مصر 2030، والتي تستهدف النهوض بعدد من المجالات التنموية والخدمية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الشركة وضعت خطة لتغير العدادات المعطلة بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 39 يونيو 2022.

يذكر أن اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لمناقشة خطة التشغيل الذاتي لمحطات المياه، وكذلك خطة إمداد المدن والقرى والوديان التابعة لها بمياه الشرب، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والموقف الخاص بمحطات تحلية مياه البحر الجاري التي جرى تشغيلها بنطاق المحافظة و دخولها الخدمة طبقًا للجداول الزمنية الخاصة بالمشروعات.

واستعرض اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، الموقف التنفيذي لـ8 محطات تحلية جاري تنفيذهم على أرض محافظة جنوب سيناء، والذي من شأنه حل أزمة مياه الشرب نهائيًا بكافة مدن المحافظة.