«الأورمان»: تركيب عدادات مياه لـ146 أسرة مستحقة بـ470 ألف جنيه

أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، توصيل خدمة مياه الشرب بإجمالي 146 عداد مياه للأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق النائية بنطاق المحافظة حتى الآن بالمجان، حيث تم توصيل 87 عدادا بمراكز أشمون والخطاطبة والشهداء وبركة السبع، بتكلفة إجمالية بلغت 470 ألف جنيه، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية، بهدف توفير خدمة المياه لتلك الأسر وتلبية احتياجاتهم مراعاة لحقوقهم.

توصيل 59 عدادا بقرى أشمون والسادات الشهر الماضي

وأشار إلى أن الجمعية سبق وقامت الشهر الماضي بتوصيل 59 عداد مياه بقرى دلهمو وساقية المنقدى وشما بمركز ومدينة أشمون وأبو نشابة بالسادات .

من جانبه أكد محافظ المنوفية، استمرار استهداف القرى الأكثر احتياجاً وتكثيف المساعدات بها لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها، مشيراً الى دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي فى خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.