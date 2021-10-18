المستندات المطلوبة للحصول على سيارة بمبادرة إحلال السيارات

أطلقت الدولة المصرية، في إطار حرصها على البيئة، مبادرة إحلال السيارات، والتي تهتم باستبدال السيارات التي مر على صناعتها 20 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، وتستهدف المبادرة في المرحلة الأولى، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة «تاكسي وملاكي»، و15 ألف ميكروباص، على أن يتم استبدال 180 ألف سيارة خلال عامي 2022 و2023.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها في مجال الخدمات الحكومية، المستندات المطلوبة والشروط للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، في السطور التالية:

مبادرة إحلال السيارات

ويمكن لمن يرغبون في الاشتراك بمبادرة إحلال السيارات، التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للحملة بعنوان Go green.

شروط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات الملاكي

وحتى تتمكن من التقديم يجب توافر بعض الشروط المطلوبة للتسجيل في المنظومة الجديدة لكل من السيارات الملاكي والأجرة، منها:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 55.

- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وإثبات القدرة المالية للسداد «بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية- وديعة».

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مبادرة إحلال السيارات

وحتى تتمكن من التسجيل يجب أن يوفر المتقدم بعض المستندات والأوراق المطلوبة، والتي تكون كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن «عقد إيجار- تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها».

- طبعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه.

- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.