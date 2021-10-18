أستاذ باطنة بأمريكا يحذر من الموجة الرابعة للفيروس: «كورونا لن يختفي»

كشف الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن فيروس كورونا على المدى البعيد في مصر ودول العالم سيكون مختلفًا عن الوقت الراهن؛ ولكن لن يختفي المرض في منطقة عن الأخرى، والاختلاف سيكون في الإعداد من منطقة لأخرى ومن بلد لبلد.

الاختلاف بين الدول مع أزمة كورونا معياره توفير اللقاحات

وعن كيفية التعامل مع فيروس كورونا على المدى البعيد، أشار استاذ الباطنة بجامعة نيو جيرسي، أنه سيكون على مستوى العالم ككل، والاختلاف سيكون وفقا لما يتم توفيره من أدوية ولقاحات لمنحه المواطنين للوقاية من المرض.

سعر الدواء

وبالنسبة للدواء المصنع من قبل شركة ميرك الأمريكية للعلاج من فيروس كورونا وإمكانية استخدامه في مصر، أوضح أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن: «أن الدواء يعمل على الفيروس بصرف النظر عن مكان تصنيعه»، مرجحًا أنه حال نجاحه فعليًا وانتشاره في أمريكا ستتعاقب الحكومات لشرائه وحجز حصة منه لشعوبها التي من بينها مصر.

وأضاف أن سعر الدواء حاليًا غالٍ، مشيرًا إلى أن الشركة المنتجة للدواء أوضحت أنه سيكون هناك تسهيلات للدول فترة التعاقد وفقا للمستوى الاقتصادي الخاص بكل دولة.

التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وناشد أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا؛ للوقاية من الإصابة بالمرض مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة.

وطالب المواطنين بالابتعاد عن المناطق التي تشهد زيادة في إعداد الإصابات، لافتًا إلى أن العالم يشهد حاليا الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأردف أستاذ الباطنة بالولايات المتحدة الأمريكية: «يجب على المواطنين حال الشعور بأي أعراض للمرض تشبه أعراض كورونا يجب التوجه إلى الطبيب المختص للكشف وإجراء التحاليل للتأكد من الإصابة بالمرض من عدمه»، موجها بالالتزام بالتعليمات وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب منعا لحدوث أي مضاعفات تؤثر على صحة الإنسان.