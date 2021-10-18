ما هي الأفعال التي لو قمنا بها لا يصيبنا فيروس كورونا؟.. الصحة تجيب

«ما هي الأفعال التي لو قمنا بها لا يصيبنا فيروس كورونا؟».. سؤال انتشر مؤخرا وزادت عمليات البحث عليه، عقب دخول مصر ذورة الموجة الرابعة قبل أيام، إضافة إلى العديد من الطفرات التي ظهرت على التركيب الجيني للفيروس، والمتحورات التي ظهرت وبينها «دلتا بلس»، كأحد أكثر متحورات فيروس كورونا من ناحية الانتشار والعدوى، والمضاعفات المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا.

الأفعال التي لو قمنا بها لا يصيبنا فيروس كورونا

وأجابت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن التساؤلات المنتشرة، بشأن: «ما هي الأفعال التي لو قمنا بها لا يصيبنا فيروس كورونا؟»، موضحة أنّ هناك العديد من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل الأعراض المصاحبة عند الإصابة بالفيروس أو أحد المتحورات الناتجة عنه.

أفعال تقلل الإصابة بفيروس كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأفعال التي تقلل بعض الأعراض أو تقلل نسب التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتجنب الإصابة به، وتتمثل فيما يلي:

1. أخذ اللقاح:

الحصول على واحد من اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة كورونا، من أهم الأشياء التي يفعلها المواطن لتجنب المضاعفات المصاحبة للإصابة أو تقليل نسب انتقال العدوى بين المواطنين.

2. ارتداء الكمامة:

ارتداء الكمامة وقفازات اليد في العمل أحد أهم الأشياء التي تحمي الأشخاص من التعرض للفيروس.

3. غسيل اليدين:

تأكد من تعقيم اليدين وغسلها جيدا، فإذا كانت اليد على اتصال بالفيروس، فالتعقيم يقتل الفيروس قبل أن يبدأ في الإضرار بجسدك، وتجنب لمس أي شيء عندما تكون في مكان عام، مثل مقابض الأبواب والسور وما إلى ذلك، نظرا لانتشار الفيروس على الأسطح.

4. الالتزام بالتباعد الجسدي والاجتماعي:

حافظ على مسافة مناسبة مع زملائك داخل مقر العمل أو الفصل في المدرسة، فلا تقف قرب الأشخاص أثناء النقاش أو لأي سبب، وتجنب استخدام وسائل النقل العام المزدحمة، وتجنب الاقتراب من الأشخاص الذين يعطسون باستمرار.