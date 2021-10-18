إزالة 139 حالة تعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن تنفيذ إزالة 16 حالة تعديات على أملاك الدولة، على مساحة 14 فداناً و8 قراريط، ليرتفع إجمالي ما تم تنفيذه، منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة الـ18، التي يجري تنفيذها، إلى 139حالة، منها 55 حالة تعديات بالبناء على أملاك الدولة، على مساحة 4339 متراً مربعاً، كما تمت إزالة 84 حالة تعديات بالزراعة على مساحة 31 فداناً و22 قيراطاً و11 سهماً.

التنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة في نطاق الإزالة

يجري تنفيذ هذه الحملات بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، حيث أكد المحافظ على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، دون تقصير أو تهاون، لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة في نطاقها الإزالة.

إزالة التعديات في بلطيم والمحافظ يشدد على الانتباه

وتمكنت الحملة بمركز بلطيم، برئاسة اللواء أحمد السنوسي، بالتعاون مع قوة شرطية، من إزالة 16 حالة تعديات على أملاك الدولة، ليرتفع عدد الإزالات التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ18، إلى 139 حالة تعديات تمت إزالتها.

متابعة الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل التعديات على ممتلكات الدولة ، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية بهذا الشأن.