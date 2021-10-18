كهربائي يطعن سائق «توكتوك» لخلاف على أولوية المرور بالدقهلية

أصيب سائق «توكتوك» في محافظة الدقهلية بجرح قطعي غائر أسفل الإبط الأيسر، إثر تلقيه طعنة بسكين من كهربائي في مدينة الكردي، بسبب خلاف حدث بينهما على أولوية المرور، وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لعرضه على استشاري القلب والصدر، وتمكنت مباحث الكردي من القبض على المتهم والأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

ورود بلاغ إصابة سائق بجرح قطعي أسفل الإبط

تبلغ لمأمور قسم شرطة الكردي، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول المصاب «رضا الطنطاوي»، 43 سنة، سائق توك توك، مقيم بمدينة الكردي، ادعاء ضرب وتعدٍ من آخرين، وعند فحصه طبياً، تبين إصابته بجرح غائر أسفل الإبط الأيسر.

وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، عن سبب إصابته ومحدثها، أكد قيام المدعو «محمود ي. م.»، 23 سنة، كهربائي، مقيم بقرية «كفر قنيش»، مركز منية النصر، بإحداث إصابته، إثر وقوع مشادة كلامية حدثت بينهما في وقت سابق أمس، على أولوية المرور بالطريق العام، بناحية الكردي، مما تسبب في حدوث إصابته.

القبض على المتهم وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة

وتمكنت مباحث قسم الكردي من إلقاء القبض على المتهم، وبإرشاده تم العثور على الأداة المستخدمة في الواقعة «سكينة»، فيما قرر أطباء مستشفى ميت سلسيل المركزي تحويل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، للعرض على استشاري القلب والصدر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1633 جنح الكردي لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.