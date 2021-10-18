«أبو العينين»: 133 مليار دولار خسائر شركات الطيران العالمية بسبب كورونا

قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم، إن جميع شركات الطيران تكبدت خسائر بنحو 133 مليار دولار، وهناك شركات خرجت من السوق بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الخسائر المتوقعة بنهاية هذا العام تقدر بنحو 52 مليار دولار، وحتى نهاية 2022 يبلغ إجمالي الخسائر 202 مليار دولار جراء تفشي جائحة كورونا.

عدم اتخاذ إجراءات قاسية رغم تداعيات كورونا

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على الحدث اليوم، إلى أنه جري إغلاق المجال الجوي المصري في 19 مارس من العام الماضي، وعاد للعمل 1 يوليو، ولم نتخذ إجراءات قاسية اتخذتها شركات طيران أخرى من حيث تخفيض العمالة أو تخفيض الرواتب.

مستعدون لاستئناف رحلات الحج والعمرة

وأكد عمرو أبو العينين، أن الشركة مستعدة لاستئناف رحلات الحج والعمرة إلى المملكة العربية السعودية، موضحًا: «شركة مصر للطيران لديها 440 راكب يوميا، وشركات الطيران كلها لديها 781 راكب يوميا، والعدد يزداد تباعا».

90 % من العاملين في مصر للطيران حصلوا على لقاحات كورونا

ولفت أبو العينين، إلى أن 90% من العاملين في شركة مصر للطيران حصلوا على اللقاحات وأغلبهم حصلوا على الشهادات، داعيا إلى متابعة الإجراءات التي تفرضها الرحلة باستمرار لأنها متغيرة، بسبب تغير الإجراءات التي تصدرها شركات الطيران حول العالم.