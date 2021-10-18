خلال الساعات الماضية، زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن رابط الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، أو الرقم التأميني، الذي يمكن من خلاله معرفة قيمة التأمين ومدته، ومن ثم حساب قيمة المعاش فيما بعد.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية المتنوعة والمختلفة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية، التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، رابط استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، وذلك من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، عبر الموقع الرسمي على الإنترنت للتأمينات الاجتماعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الدخول بشكل مباشر من هنــــا.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي، عن طريق اتباع بعض الخطوات، كما يلي:

- الدخول على الموقع الرسمي من هنـــا، واختيار الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- إدخال البيانات الشخصية، وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم.

- إدخال الاسم الأول للأم.

- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

خدمات يقدمها موقع التأمينات الاجتماعية

ويقدم الموقع عدد من الخدمات للموظفين خاصة بالتأمينات والمعاشات، وهي كالآتي:

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- يمكن للمؤمن عليه الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة به.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.