«التعبئة والإحصاء»: انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط دخل الأسرة في مصر 69 ألف جنيه سنويا، وذلك بحساب أن عدد أفراد الأسرة المصرية يبلغ 4 أشخاص في المتوسط.

انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 سنة

وأضاف بركات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على الحدث اليوم، أن معدلات الفقر انخفضت في مصر لأول مرة منذ 20 عاما، فقد بلغ المعدل 29.7%، مقارنة بـ32.5% في عام «2017-2018»، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا للدولة المصرية وحكومتها.

انخفاض معدلات الطلاق

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية هي السبب الرئيسي والمباشر في انخفاض نسبة الفقر بهذا الشكل، كما شهد هذا العام انخفاضا في عقود الطلاق، إذ إن هناك 213 ألف حالة في عام 2020 مقابل 225 ألف حالة في عام 2019.

انخفاض عدد الزواج

وأردف أن عقود الزواج انخفضت، وبلغت في العام الماضي 876 ألف مقارنة بـ927 ألف حالة في عام 2019 بنسبة انخفاض تزيد عن 5%.

تراجع في أحكام الطلاق بفضل جهود مؤسسات الدولة المصرية

وأوضح، أن عدد أحكام الطلاق هذا العام بلغت 8 آلاف حالة طلاق، مقابل 11 ألف، منها 7 آلاف بسبب الخلع مقارنة بـ9 آلاف في العام الماضي، وهي أرقام مطمئنة ومبشرة نتيجة للجهود التي تضطلع بها أجهزة الدولة.