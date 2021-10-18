المشدد 7 سنوات لمديرة فندق شهير.. سرّبت بيانات عميل لصديقتها بدافع سرقته

التحقت «ندى» بوظيفة مرموقة في أحد الفنادق الشهيرة على كورنيش نيل القاهرة، حتى وصلت إلى منصب مديرة، ولم يشغل بالها إلا جمع المال فقط أيا كانت الطريقة وغضت الطرف عن مشروعية ذلك من عدمه، ولأن المرء على دين خليله، شجعتها صديقتها «آية» وتعمل خادمة، على تسريب بيانات بعض عملاء الفندق للوقوف على إمكانية سرقتهم، ووضع خطة لذلك، باحثة هي الأخرى عن المال الذي لا تسعى لشيء سواه.

الضحية كان أستاذا متفرغا بجامعة الزقازيق، فرسمتا خطة لسرقة منقولات منه مستغلين كِبر سنه وضَعف بنيته، بالتنسيق مع صديق الثانية ويُدعى «محمود»، ويعمل «ترزي» ففصّل لهما الخطة، والتي ظنّوا أنها مُحكمة، لكنها فشلت وأُلقي القبض عليهم، حتى مثلوا أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبت كلا منهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

تفاصيل سرقة العميل

في شقة فاخرة بأحد شوارع مصر الجديدة، يقيم الأستاذ الجامعي المجني عليه، والذي أعطت «ندى» بياناته وعنوانه لـ«آية» وصديقها الترزي، بغرض سرقة ما قلّ وزنه وغلا ثمنه، فكانت الساعة تُشير إلى الثامنة من مساء يوم الخميس 11 مارس الماضي، توجهت آية إلى الشقة، بينما كان ينتظرها محمود بالقرب من العقار، صعدت السلم وطرقت الباب، ففتح لها الأستاذ الجامعي، وأخبرته أنها تبحث عن عمل كخادمة، وقبل أن يجيبها طلبت منه دخول الحمام لقضاء حاجتها، فوافق.

وفور دخولها الشقة، عاجلته بضربات على الرأس والوجه، بـ «عصا» كانت معها، وتمكنت من إحداث إصابات بجسده، ثم استولت على هاتفيه المحمولين ومبلغ مالي، ثم لاذت بالفرار، مع «محمود» الذي كان دوره تأمينها والشد من أزرها.

بلاغ للشرطة بوقوع الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالي بإصابة جارهم، وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الحادث، فيما تم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أثبت التقرير الطبي وجود إصابات بالرأس والوجه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة القبض على المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبعد جمع التحريات، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من القبض على آية ومحمود، وبحوزة الأولى الهاتفين المحمولين المملوكين للمجني عليه والمبلغ المالي المُستولى عليه، واعترفت الأولى تفصيليا بارتكاب الواقعة، وقالت أمام الشرطة إن صديقتها ندى هي من حرضتها على ارتكاب الجريمة، بعدما سرّبت لها بيانات المجني عليه وعنوانه، حتى تم القبض على ندى، وأكدت التحقيقات اشتراك المتهمين الـ 3 في الحادث، على النحو الوارد بالتحريات، وكذا باعترافات المتهمين التفصيلية، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات، وبعدها أحالتهم للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهم ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه.

محاكمة جنائية للمتهمين

ومثُل المتهمون أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشارين محمد كمال عبد الستار، والسعيد محمود محمد، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء، وعاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم.