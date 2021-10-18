جمعتهما الصداقة والمخدرات.. السجن المشدد لعامل وسائق بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة سائق وعامل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمصر القديمة، وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بعد القبض على المتهمين، مطلع العام الجاري، أنهما حازا المواد المخدرة بقصد الإتجار، كما أنهما صديقان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وإيمان السيد مليجي، وعلي إبراهيم عمارة، وأمانة سر طارق فتحي وسيد حسن ومحمد سيد شحاتة.

مخدر الهيروين

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2209/47 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 903 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين «مبروك. ي.ح، وشهرته حسن مبروك» 27 سنة، سائق، «أحمد.م.أ» 25 سنة، عامل»، وفي غضون شهر فبراير من العام الجاري، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، احرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وأحرزا بغير تصريح سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» دون مسوغ قانوني.

69 لفافة

وجاء في تحريات المباحث، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهمان، انتقل مأمور الضبط إلى حيث أيقن تواجد المتهمين، فأبصرهما يستقلان سيارة، وبضبطهما وتفتيش الأول عثر بحوزته على 9 لفافات بلاستيكية بداخلهم جوهر الهيروين المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول، وسلاح أبيض «مطواة قرن غزال»، وبتفتيش الثاني عثر معه على حقيبة بلاستيكية تحوي 60 لفافة بلاستيكية بداخل كل منها جوهر الهيروين المخدر، وهاتفي محمول.

وأكدت التحريات قصدهما الاتجار في المخدرات المضبوطة، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال لعملائهما، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما والسيارة لتسهيل التنقل وترويج المواد المخدرة.

المعمل الكيماوي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد 9 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها مسحوق وقطع متحجرة لمادة بيج اللون «مخدر الهيروين» المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات، وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، أمرت النيابة العامة بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، والتي أصدرت بحقهما الحكم المتقدم.