السجن المشدد لعاطلين اثنين أجبرا صاحبة شركة على توقيع 26 إيصال أمانة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، أمس الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وشريكه بالمشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهما بسرقة سيدة بالإكراه، وإجبارها على توقيع شيكات تحت تهديد السلاح، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي، والدكتور أشرف فايز اللمساوي، وأمانة سر أيمن القاضي.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 8588 لسنة 2021 جنايات الزيتون، أن المتهم «فارس. ب» 42 عامًا،عاطل، «عبدالله. ب» 39، عاطل، أنهما يوم 28 يوليو 2019، اشتركا مع مجهولين في سرقة «نسرين.ع» بطريق الإكراه الواقع عليها.

3 شيكات

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول اصطحب المجني عليها إلى حيث تقطن وهددها بإيذاء نجلها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المبلغ النقدي و3 شيكات كرهاً عنها، فتمت الجريمة بناء الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

إجبار على توقيع

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الاثنين أكرها بالتهديد المجني عليها «نسرين.ع» على توقيع سندات 26 إيصال أمانة، بأن استدرجها الأول، وهددها بالإيذاء والنيل من أنجالها، فتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وإرغامها على تحرير السندات صلبًا وتوقيعاً على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال الشهود

وجاء في أقوال الضحية «نسرين . ع» 44 عامًا، صاحبة شركة مقاولات، أن المتهم الأول قد استدرجها لوحدة سكنية وقام المتهم الثاني وآخرون مجهولون، باحتجازها وتهديدها وأنجالها، فانصاعت لرغباتهم، وحررت 26 إيصال أمانة كرهاً عنها، ثم اصطحبها المتهم لمسكنها واستولى منها على مبلغ نقدي و3 شيكات، وأكدت تحريات المباحث صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، حيث صدر بحقهما الحكم المتقدم.