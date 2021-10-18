الأوقاف: افتتاح 6 مساجد جديدة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن مجموعة جديدة من الافتتاحات بالمساجد، في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله عز وجل، معنى ومبنى، وستفتتح وزارة الأوقاف 6 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 من أكتوبر الجاري، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/7/2021م حتى تاريخه 246 مسجدًا، منها 220 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وتأتي الافتتاحات على النحو التالي:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. بئر /7 تنيدة – مركز بلاط

2. الفتح - الفرافرة

مديرية أوقاف قنا

3. الرحمن – نجع البحري – العيايشا - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

4. المصري – ع العمدة - الدلنجات

مديرية أوقاف الشرقية

5. الرفاعية - القرين

مديرية أوقاف مرسى مطروح

6. الفتح (المثاني)

افتتاحات مساجد بشمال سيناء

وكانت مديرية أوقاف شمال سيناء، افتتحت 13 مسجدًا بأوقاف شمال سيناء الجمعة الماضية، وبدأت بمسجد الإسراء الذي يعد باكورة الافتتاحات، حيث افتتحت وزارة الأوقاف 13 مسجدا جديدًا، إحلالاً وتجديدا بمحافظة شمال سيناء.

وكان قد سبق افتتاح مسجد الإسراء بجوار ميدان الرفاعي بالعريش، ليصبح إجمالي المساجد التي تفتتح بأوقاف شمال سيناء خلال الفترة الحالية 14 مسجداً إحلال وتجديد.

وجاءت المساجد التي تم افتتاحها كالتالي: «مسجد نور الإسلام (سوق الجملة) العريش بجوار مديرية الأمن، ومسجد النعيم - شارع البحر - العريش، ومسجد الصحابة الجديد شارع العشرين - العريش، ومسجد الفردوس شارع العشرين - العريش، ومسجد الخليل - أمام نادى الشرطة - العريش، ومسجد الحبيب المصطفى - ابني بيتك - الجولف - العريش، ومسجد خاتم المرسلين - العبيدات - العريش، ومسجد صحابة رسول الله - حي عاطف السادات -العريش، ومسجد الواحة النموذجي - بجوار المدينة الشبابية -العريش، ومسجد الخير والبركة - حي عاطف السادات - العريش، ومسجد مالك الملك بجوار المدينة الشبابية - العريش، ومسجد عباد الرحمن - حي السمران- العريش، و مسجد باب الريان - قرية الكرامة - العريش.