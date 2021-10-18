المنوفية تحصد المركز الأول على الجمهورية في مسابقة «المبتكر الصغير»

فاز تعليم المنوفية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «المبتكر الصغير»، عن المرحلة الإبتدائية، والتي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وجرت وقائع التقييم النهائي للأعمال المقدمة من الطلاب عبر الفيديو كونفرانس.

فوز طالب بالمنوفية بمسابقة المبتكر الصغير

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالب مصطفى عبد الناصر لطفي سيد، من مدرسة «ساقية أبو شعرة الابتدائية»، التابعة لإدارة أشمون التعليمية بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالمشروع الذي تقدم به عن تحلية مياه البحر باستخدام طريقة غير تقليدية.

من جانبه قدم أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في المرحلة الابتدائية عن العام الدراسي 2020 / 2021 .

تعليم المنوفية يهنئ الطالب الفائز

كما قدم هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والرائد العام لاتحاد طلاب المنوفية، تحية شكر وتقدير للطالب الفائز بالمركز الأول رافعا اسم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عاليا بين المديريات الأخرى متمنيا له دوام التفوق والتميز في مشواره التعليمي .

كما قدم عنتر الشكر والتقدير لسناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية، والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية بالمديرية وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالديوان، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي لأبنائه الطلاب المبدعين والمبتكرين والمتميزين في مختلف المجالات العلمية والأنشطة التربوية .

إقبال علي وظيفة مدرس متطوع في المنوفية

علي صعيد مختلف، شهدت الإدارات التعليمية المختلفة في محافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من الخريجين للتقديم في وظيفة مدرس متطوع والتي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم، بعد وجود عجز بين المدرسين في عدد من التخصصات المختلفة، وتقوم كل إدارة باختيار المناسب من بين المتقدمين.