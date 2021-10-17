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إقبال كبير من شباب المنوفية للتطوع في وظيفة مدرس لسد العجز

كتب:

إبراهيم الديهي
10:34 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
مدرسة - أرشيفية

مدرسة - أرشيفية

شهدت الإدارات التعليمية المختلفة في محافظة المنوفية إقبالًا كبيرًا من مئات الخريجين للعمل كمدرس متطوع في وزارة التربية والتعليم بعد الإعلان عن فتح باب التطوع لسد العجز في التخصصات المختلفة لحل مشاكل نقص المدرسين.

«عنتر»: إقبال كبير من أبناء محافظة المنوفية للعمل كمدرسين متطوعين 

وأكد هاني عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن هناك إقبالا كبيرا من أبناء محافظة المنوفية للعمل مدرس متطوع في الإدارات التعليمية المختلفة، موضحا أن بعض الإدارات وصل عدد الراغبين في التطوع في العملية التعليمية لأكثر من 1000 مدرس متطوع، مؤكدا أن أبناء محافظة المنوفية معروفين بالوعي ودورهم المهم في المساعدة في العملية التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم لا يكون بمسابقة وإنما يتم التقديم في الإدارة التعليمية التي تحتاج لمدرسين، على أن تكون كل إدارة تعليمية مختصة بالاستعانة بالعدد التي تحتاجه للتطوع من المدرسين، موضحًا أن موجه المادة هو من يقوم باختيار المدرس المتطوع وفق احتياجات المدارس.

200 مدرس متطوع في التخصصات التعليمية بإدارة تلا

وأوضح مصدر بالإدارة التعلمية بمركز تلا، وجود إقبال كبير للتطوع كمدرس في التخصصات التعليمية المختلفة، موضحا أن التخصص الواحد تقدم للتطوع به أكثر من 200 مدرس متطوع، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يدل على وعي المواطنين وشباب الخريجين لمساعدة الدولة في ظل نقص عدد المدرسين في عدد من التخصصات في المدارس المختلفة.

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