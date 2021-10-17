أخبار المنوفية اليوم.. بدء توزيع التغذية المدرسية وجولة للمحافظ ببركة السبع

شهدت محافظة المنوفية، عددًا من الأحداث المهمة، اليوم الأحد، حيث بدأت مديرية التربية والتعليم في توزيع التغذية المدرسية في جميع الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، كما جرى البدء في حملة رئيس الجمهورية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم للطلاب، كما قام محافظ المنوفية بجولة مكبرة في مركز بركة السبع وتابع عددا من المشروعات والمدارس.

بدء توزيع التغذية في مدارس المنوفية

وقامت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بتوزيع التغذية المدرسية في جميع الإدارات المختلفة بالمحافظة، وبدأ التوزيع من مدرسة الأحمدية التابعة لإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، وهاني عنتر القائم بأعمال مدير مديرية التعليم بالمنوفية.

وأوضح هاني عنتر، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه جرى توزيع الوجبات المدرسية على أكثر من 700 ألف طالب من أبناء محافظة المنوفية في أول يوم لتوزيع هذه الوجبات، موضحًا أن الوجبات تكونت من علبة كرتونية بها «بسكويت وعصير»، وبمجرد توزيعها رحب الأطفال بها بشكل كبير.

تدشين المبادرة الرئاسية للكشف عن الإنيميا والسمنة والتقزم

ودشنت محافظة المنوفية، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، ضمن مبادرة 100 مليون صحة للعام الرابع على التوالي، بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، وهاني عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم، وتفقد نائب المحافظ أعمال نقاط فحص المبادرة الرئاسية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب باعتبارهم جيل المستقبل.

جولة ميدانية لمحافظ المنوفية في بركة السبع

وقام محافظ المنوفية، بجولة ميدانية مكبرة في شوارع بركة السبع، حيث تفقد مجزر بركة السبع القديم والمقام على مساحة 2048 مترا، وأبدى استياءه الشديد من المستوى العام للنظافة وتدني مستوى الخدمة المقدمة وسوء حالته الإنشائية، ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بعقد اجتماع طارئ للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاستصدار قرار إزالة فورية للمجزر خلال 20 يوما من تاريخه ورفع كافة تراكمات الهدم تمهيدًا لاستغلال موقع المجزر في إقامة موقف سيارات نموذجي وسوق حضاري.

وتفقد محافظ المنوفية، أعمال رصف وتطوير طريق مليج ميت فارس بطول 3,5 كم، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ووجه المحافظ بضرورة إنهاء كافة أعمال الرصف خلال الأسبوع الجاري كونه طريقا حيويا، واختتم زيارته بتفقد أعمال التجهيزات النهائية بمدرسة البنات الابتدائية ببركة السبع، كما تفقد أعمال التوسعات والتشطيبات بمدرسة الشهيد شحاتة مصطفى عبد ربه للتعليم الأساسي، وتابع سير العملية التعليمية في عدد من المدارس ببركة السبع.