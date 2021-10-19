إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من تسجيل 242 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، من تسجيل 242 مليون إصابة، منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، وسجلت الإصابات 241838567 حالة، فيما بلغت الوفيات نتيجة الإصابة بـ الفيروس 4919388 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 219107999 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الثلاثاء، تسجيل البلاد 1073 حالة إصابة بـ «كورونا» و21 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 344518 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2689 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات الجزائر إلى 205364 حالة

عربيا، سجلت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، 78 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة، فيما تماثل 67 مريضا للشفاء ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205364 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5873 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 140825 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقالت الوزارة الجزائرية، في بيان، إن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ«كورونا»، فيما سجلت 18 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، بينما سجلت 3 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وفي سياق متصل، قرر رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على مستوى 23 ولاية في الجزائر لمدة 21 يوما ابتداء من غد الأربعاء، لتراجع حالات الإصابة بـ الفيروس، في هذه الأيام الأخيرة، فيما تم تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية.

رئيس وزراء الجزائر يمدد منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية

كما مدد عبدالرحمن، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج، كما تم مد سحب رخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.

وفي الاحتلال الإسرائيلي، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان»، إن السلطات تدرس السماح للمسافرين الحاصلين على لقاح «سبوتنيك 5» الروسي،، بالدخول إلى إسرائيل دون الخضوع للحجر الصحي.

وفي تونس، سجلت السلطات الصحية، أمس الاثنين، 47 إصابة جديدة بـ«كورونا»، وحالة وفاة واحدة، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 710953 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 25100 حالة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء في تونس إلى 684512 حالة

وأشارت الصحة التونسية، إلى تسجيل 109 حالة شفاء من الفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 684512 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 402 إصابة بـ«كورونا» و21 حالة وفاة، وشفاء 80 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 39488 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2429 حالة

وأشارت الصحة السورية في بيان، إلى ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس في لابلاد إلى 25095 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».