ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 241.4 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، منذ ظهوره قبل نحو عامين، وسجلت الإصابات 241454346 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4913930 حالة، بينما زادت حالات الشفاء إلى 218681071 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الاثنين، تسجيل البلاد 1050 إصابة جديدة بـ «كورونا» و8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 343445 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 2668 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جانبها، قالت وكالة «يونهاب»، إنه من المقرر بدء تطعيم المراهقين في سن 16 و17 عاما والحوامل بلقاح «فايزر» الأمريكي، اليوم الاثنين، فيما قام 494908 أشخاص أو 55.1% من إجمالي 898514 مراهقا في سن 16 و17 عاما بالحجز المسبق للحصول على اللقاح كورونا.

وأضافت «يونهاب»، أنه من المقرر استمرار تطعيم المراهقين في 16 و17 عاما حتى يوم 13 نوفمبر المقبل.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 5738 إصابة جديدة بـ«كورونا» و130 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 21 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 603282 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 1993 إصابةبـ «كورونا» و60 وفاة، لتصل حصيلة الإصابات في البلادد إلى 3757056 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 284381 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في بريطانيا إلى 138584 حالة

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 45140 إصابة جديدة بـ«كورونا» و57 وفاة، وقالت الوزارة البريطانية في بيان، إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 8449165 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 138584 حالة.

عربيا، سجلت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، 87 إصابة جديدة بـ«كورونا» (كوفيد-19) وحالتي وفاة، فيما تماثل 71 مريضا للشفاء ، مضيفة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 205286 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابات بـ الفيروس في البلاد إلى 5872 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأشارت الوزارة الجزائرية، إلى مجموع حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد ارتفع إلى 140758 حالة، فيما لم تسجل 28 ولاية أي حالة بـ الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأضافت الصحة، ان 17 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وفي سوريا، حذرت وزارة الصحة من أن الإصابات بـ«كورونا» في ازدياد والمستشفيات أصبحت ممتلئة، ودعت الصحة السورية، المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم إهمال اللقاح.