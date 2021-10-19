عاجل.. «التعليم»: الدراسة منتظمة في المدارس بعد «الهزة الأرضية»

كشف اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن ومسؤول غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، عن أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة الكبري وبعض المحافظات، قبل قليل، لم تؤثر على سير الدراسة في جميع المدارس بمختلف المحافظات، مؤكدا أن زلزال القاهرة، لم يؤثر على سير العملية التعليمية، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي إخطارات بوجود أي مشكلات أو معوقات حدثت في المدارس بسبب الزلزال.

عبدالفتاح: لم نتلقى أى شكاوى من المدارس بسبب زلزال القاهرة

وأكد عبدالفتاح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع سير الدراسة بمختلف المدارس، لحظة بلحظة، تزامنا مع سير الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، موضحا أن زالزال القاهرة الكبري لم يؤثر على انتظام الدراسة بالمدارس، منوها إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

عبدالفتاح: زالزال القاهرة لم يؤثر على سير الدراسة بالمدارس

وكان الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، قد كشف أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان عدة مناطق .