تجديد حبس عاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بالإسماعيلية

أمرت نيابة أول الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء بتجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو بدائرة القسم، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهم وواجهته بتحريات البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية التي أثبتت إتجاره في المواد المخدرة على نطاق واسع.

القبض علي المتهم

وكانت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، ألقت القبض على عاطل يدعي «أ.س»، في العشرينيات من العمر وبحوزته لفافات من مخدر الهيدرو كبيرة الحجم.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، برصد رجال المباحث تحركات أحد الأشخاص ونشاطه في ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث ضم الرائد أحمد البيومي والنقيب أحمد بهاء نجحت الحملة في القبض علي المتهم وبحوزته 3 لفافات من مخدر الهيدرو كبيرة الحجم.

حبس تشكيل سرق خزينة شركة تأمين في الإسماعيلية

وكانت نيابة أول الإسماعيلية أمرت الإثنين الماضي، بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة خزينة خاصة بإحدى كبرى شركات التأمين في المحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن المتهمين هما «كريم.م»، وشهرته «فونيا»، مسجل سرقات و«أحمد.م»، وشهرته «الفرشوطي»، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أصدرت قرارها المقدم.

ونجحت عدة مأموريات بعد مراقبة المتهمين وأماكن ترددهما في إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان المبلغ المالي وتم استعادته.