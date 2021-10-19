«حياة كريمة» تنفذ محطة مياه ونقطة إسعاف جديدة بالشرقية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على فيس بوك، فيديو يستعرض مشروعات نفذتها «حياة كريمة» على أرض الواقع في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وقال المهندس محمد السيد، مدير إدارة مشروع نقطة إسعاف خاصة بمركز الحسينية، إنّ النقطة هي الأولى في المركز، ووجودها في هذا المكان رفع شأن حياة المواطن المصري.

مكاتب إدارية ومجمع خدمي حكومي

وأوضح مدير إدارة المشروع، أنّ نقطة الإسعاف الجاري إنشاؤها، عبارة عن جراج مجهز لسيارتين، ومكاتب إدارية، ومجمع خدمي حكومي، يخدم أرياف مركز الحسينية ومحافظة الشرقية بشكل عام.

«حياة كريمة» وفرت الخدمات لأهالي الحسينية

وشرح المهندس محمد الرفاعي مدير المشروع، أنّ «المبنى وفر لكل أهالي الحسينية ما يحتاجونه من خدمات، وسيكون شاملا التأمينات والمعاشات والبريد، وأي خدمة يحتاجها المواطن يجدها في هذا المكان من خلال مبادرة حياة كريمة».

رفع كفاءة المحطة وتحسين جودة المياه

أما عن مشروع محطة مياه السماكين غرب، فتخدم المنطقة والقرى حولها، وتُنفذ ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وجارٍ رفع كفاءة المحطة وتحسين جودة المياه وتوصيل المياه للقرى المحرومة وخدمة المواطنين في دائرة المحطة.

وعلى جانب آخر، بدأ تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومحافظة الغربية ومؤسسة «حياة كريمة» في قرى مركز ومدينة زفتى وعددهم 54 قرية.

وبدأ تنفيذ المبادرة في 6 قرى «نهطاي – السملاوية – سندبسط - منشأة حسن – كفر عبد الرحمن – حانوت»، وجارِ استكمالها في باقي القرى، حيث تستهدف المبادرة التوعية بأخطار التدخين والإدمان وتعاطي المخدرات على الصحة العامة، والتعريف بالخط الساخن للعلاج 16023 بسرية تامة وبالمجان.