نجمات رقصن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

شهدت السجادة الحمراء ضمن فعاليات الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي، رقص عدد من النجمات المشاركات في الفعاليات، في محاولة منهن لكسر الروتين عن مراسم السجادة الحمراء بارتداء الملابس الرسمية، خلال الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي التي تحمل اسم «سينما من أجل الإنسانية»، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء النجمات.

داعبت الفنانة إلهام شاهين جمهورها، وقامت بالرقص على السجادة الحمراء قبل العرض الخاص للفيلم المصرى «كباتن الزعترى»، والذى يشارك في «مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة»، بمهرجان الجونة السينمائى، وداعبت المصورين بحركات استعراضية لالتقاط الصور.

يعرض الفيلم الوثائقى المصرى «كباتن الزعترى» للمخرج على العربى، في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمقطع فيديو لها، خلال تواجدها في مدينة الجونة بالتزامن مع افتتاح الدورة الخامسة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر».

وظهرت «الخشاب» في الفيديو وهي ترقص على السجادة الحمراء في المهرجان.

