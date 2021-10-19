تجديد حبس المتهمين بذبح مسن لسرقته في الشرقية

أمرت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس متهمين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة قتل مسن لسرقة دراجته النارية أثناء ممارسته هواية الصيد ببحر «أبو الأخضر»، المار بقرية الغار التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المتهمين اعتديا على المجني عليه مستخدمين سلاحًا أبيض، وطعناه بجرح ذبحي في العنق وطعنات متفرقة بالجسد، عندما قاومهما لمنعهما من سرقته، ما أدى إلى وفاته.

بلاغ بالعثور علي جثة صياد

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية،بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق من الأهالي بالعثور على جثة مسن بجوار «بحر أبو الأخضر»، المار بقرية الغار، التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة مكان الجثة وفحصها، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المكان، واستدعت سيارة إسعاف نقلت الجثمان لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة بعد إنهاء إجراءات المعمل الجنائي والطب الشرعي والمباحث الجنائية، وتسليمها لذويها.

الأمن يضبط المتهمين ويكشف ملابسات الجريمة

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، إلى أن المتهمين بارتكاب الواقعة كانا يمران بالطريق الترابي ببحر أبو الأخضر، ولاحظا وجود المجني عليه فتهجما عليه لسرقته، وحاول المجني عليه مقاومتهما واعتديا عليه بعدة طعنات أدت إلى وفاته وسرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول، وفرا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة للقبض عليهم، وتوصلت جهود الفريق الأمني إلى أن مرتكبي الواقعة هما «م. س. ا»، عاطل، و«م. ا. ل»، عاطل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف محاولة سرقة المجني عليه، وبعدما تصدى لهما اعتديا عليه بسلاح أبيض، وسددا له عدة طعنات ما أدى لوفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإنهاء إجراءات دفن الجثة.