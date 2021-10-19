التعليم: تقسيط المصروفات لاستلام الكتب يشمل المدارس التجريبية عدا «اللغات»

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن القرار الخاص بإتاحة تسليم الكتب الدراسية مقابل دفع نصف المصروفات، يشمل المدارس التجريبية بشرط أن يدفع ولي الأمر تكلفة كتب اللغات كاملة مرة واحدة، لأنها تذهب إلى دور النشر التي تتعاقد معها الوزارة لتأليف وطباعة هذه الكتب.

مصروفات كتب اللغات إجباري مع «نصف المصروفات»

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كتب الوزارة في التجريبيات سيتم توزيعها على الطلاب إذا دفعوا نصف المصروفات مع استكمال باقي المبلغ في الفصل الدراسي الثاني، لكن كتب اللغات لابد من دفع سعرها مع نصف المصروفات الدراسية، لأنها ليست مملوكة للوزارة ولا تأخذ أموالها.

ضوابط الإعفاءات من مصروفات المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضـوابط الإعفاءات المقررة للطلاب على مصروفات العام الدراسي الجديد لاستلام الكتب الدراسية بعد ربطها بالمصروفات وهي كالتالي:-

- تفعيل القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 بشـأن ضـوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبنـاء شهداء وضحايا، ومفقـودي، ومصابي العمليات الحربية والإرهابيـة، والأمنيـة، وأسرهم، بالإضافة إلـى مـا ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (119) بتاريخ ۰2021/8/23

- يحـق لجميع الفئات المقرر لهـا تسـديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصـة بالفصل الدراسي الأول، بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.

- الطلاب التي لا تندرج تحـت فنـات الإعفاء الواردة بالقرارات الوزارية سالفة الذكر، يجـوز لـه التقدم ببحـث اجتماعي لـوزارة التضامن الاجتماعي، وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسـة لتطبيـق الإعفـاء من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والانشطة الطلابية المقررة بالمدارس.

- إعداد كشـوف معتمـدة مـن مـدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب4.

يقوم المسؤول المالي بالمدرسة بإعداد كشـوف معتمـدة مـن مـدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب، التـي تندرج تحـت فئات الإعفـاء مـن المصروفات المدرسية والمستندات الدالـة علـى الإعفـاء، وإرسالها إلـى قسـم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامـة لنظم المعلومات، ودعـم اتخـاذ القرار بديوان عام الوزارة.