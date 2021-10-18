التعليم تكشف خطوات تسليم الكتب لأبناء غير القادرين على دفع المصروفات

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتم صرف الكتب المدرسية للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات، فور تقديم ما يثبت عدم قدرة أسرهم المادية على الوفاء بالالتزامات المادية الخاصة بالرسوم المقررة على الأنشطة والخدمات والاشتراكات.

التعليم: مستندات إثبات الحالة الاجتماعية للأسرة ليست تعجيزية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المستندات المطلوب تقديمها إلى الشؤون الاجتماعية حسب النطاق السكني للأسرة ليست تعجيزية، والأهم أن تثبت عدم مقدرة رب الأسرة على الوفاء بمصروفات المدارس، حيث سيتم مراجعة وظيفة العائل للطالب ومستواه الاجتماعي وظروفه المادية، وكل ذلك لن يستغرق وقتا طويلا، وبعدها تصدر توصية الشؤون الاجتماعية، وإذا ثبت عدم مقدرة الأسرة ماديا، سيتم تسليم الطالب جميع الكتب.

«التضامن» هي الفيصل بعد التحقق من عدم مقدرة الأسرة

وتابع المصدر، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي لديها قواعد بيانات رقمية عن الأسر، وبإمكانها الاستعلام جيدا والتحقق من عدم مقدرة الأسرة على الوفاء بالالتزامات الخاصة بالمصروفات وسداد الاشتراكات والخدمات والأنشطة للمدارس، بمعنى أنّه لن يتم التعنت ضد أي طالب لأسرة بسيطة، وستكون كلمة «التضامن الاجتماعي» هي الفيصل في تطبيق الإعفاء من عدمه.

وأوضح المصدر، أنّ مخاطبة المدارس لإدخال بيانات الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات، والفئات المعفاة من المصروفات على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، يستهدف معرفة الأموال المستحقة للتحصيل من كل مدرسة، بعد تصفية الفئات التي لن تدفع، ولن تورد مصروفاتها للوزارة.

وأكد المصدر، أنّ المديريات التعليمية ستضبط سيستم المصروفات بمكاتب البريد، لقبول نصف القيمة المالية للمصروفات من أولياء الأمور، لافتا إلى أنّ مكاتب البريد ستقبل نصف المصروفات بعد صدور قرار رسمي بالتقسيط من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.