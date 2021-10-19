لينك إضافة المواليد لبطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين، والتي أتاحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لعدد من الفئات من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تعرض العديد من الخدمات التموينية، لذا تستعرض «الوطن» لينك إضافة المواليد لبطاقات التموين.

لينك إضافة المواليد لبطاقات التموين

ويمكن للفئات التي حددتها وزارة التموين إضافة المواليد عبر موقع مصر الرقمية، والتي يستطيعوا الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

الأسرة التي يحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أوضحت مسبقا المواليد المسموح إضافتهم لبطاقات التموين، وهم أبناء الأسر الأولى بالرعاية فقط، ولكن بشرط أن يكون هؤلاء من مواليد من عام 2005 حتى عام 2015، على أن تكون هذه الأسرة بعد إضافة الأبناء لا يتعدى عدد أفرادها عن 4 أفراد بحد أقصى.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين ليست موجودة على قاعدة بيانات الوزارة خلال الفترة الحالية، وأن المسموح فقط الآن هو إضافة المواليد على بطاقة التموين لأبناء الأسر الأولى بالرعاية من مواليد عام 2005 وحتى عام 2015 فقط.

التموين: لا توجد إضافة للمواليد على بطاقة التموين حديثي الولادة

وأشارت المصادر، إلى أنه لا توجد إضافة للمواليد على بطاقات التموين لأبناء الأسر الأولى بالرعاية خارج السنوات المُحددة، لأنه ليس منطقيًا أنه يضاف مواليد جُدد من حديثي الولادة وأنه في نفس الوقت يوجد أطفال أعمارهم فوق الـ 15 عامًا ولم يضافوا حتى الآن.

وكشفت المصادر أن مسمى الفئات الأولى بالرعاية يُطلق على الأسرة التي لا يتعدى راتبها قيمة 2400 جنيه أو لا يتعدى المعاش قيمة 1500 جنيه.