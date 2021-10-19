التضامن: منحة ماجستير بـ«كوريا» مجانا للحاصلين على مؤهل عالي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، عن تنظيم «منظمة الأردو»، برنامج منحة ماجستير بالتعاون مع معهد PSPS بكوريا لمدة عام ونصف، وذلك في الفترة من مارس 2022 إلى أغسطس 2023، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة داعمة للدارسين، لخلق قيادات قادرين على القيام بدور فعال في الحد من الفقر وتحسين نوعية الحياة في العالم والمساهمة في التحول الريفي.

تخصصات منحة الماجستير

وأوضحت وزارة التضامن، أن الجهة المانحة تتحمل جميع تكاليف المنحة «الدراسة، والإقامة، والإعاشة، وتكاليف تذاكر الطيران ذهابا وعودة» في المجالات الآتية:

- التنمية الدولية

- السياسة العامة والقيادة

- سياسات البيئة والغابات

محتوى البرنامج

يتكون البرنامج من 4 فصول دراسية، خلال الفصول الدراسية الثلاث الأولى، على المرشح الإقامة في الحرم الجامعي، وفي الفصل الرابع يعطى للدارس الحرية في الإقامة في المعهد أو العودة إلى الوطن، في حالة عودته إلى الوطن ورغبته في الرجوع مرة أخرى إلى كوريا، ستكون تذاكر على حسابه الشخصي.

شروط التقديم على المنحة

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي «أربع سنوات» في أحد المجالات ذات الصلة بموضوعات الدراسة.

- أن يكون من المسئولين الحكوميين أو الباحثين في أحد المجالات السابق ذكرها إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة ومعه شهادة تثبت ذلك «التويفل أو ايلتس »، حيث أنه لغة الدراسة.

- أن يكون في صحة جيدة تسمح له من اجتياز البرنامج، لا يفضل المرأة الحامل أو المصابين بأحد الأمراض المعدية.

- على الراغبين في التقدم لهذه المنحة المشار إليها والمرفق رابطها هنـــــا وتنطبق عليهم الشروط المذكورة استيفاء استمارات التقديم أونلاين علي موقع معهد PSPS والمذكور بخطاب المنظمة المرفق، وتقديم الاستمارات مختومة وموقعة بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2021.