تحصين 250 ألف رأس ماشية وفحص 2350 طائرا في قوافل بيطرية بالغربية

تواصل مديرية الطب البيطرى بالغربية، فعاليات قافلة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بمراكز وقرى المحافظة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

فرق بيطرية ثابتة ومتحركة لتحصين المواشي

وقال الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطري بالغربية، في بيان صحفي، اليوم، إن الحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، تواصل عملها على قدم وساق من خلال فرق بيطرية ثابتة ومتحركة بقرى المحافظة، وأن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266554 حيوانا، لافتا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، وتم تحصين 250 ألف رأس ماشية.

فحص وسحب عينات من الطيور والماشية

وأوضح أن المديرية تواصل الدفع بالقوافل البيطرية ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ومؤخرا تم تنفيذ قافلة بيطرية بقرية الهياتم، مركز المحلة الكبرى، شارك فيها العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز المحلة الكبري.

وأشار إلى ان القافلة قدمت العلاج والكشف بالمجان والفحص التناسلي، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين، حيث تم توقيع الكشف على عدد 981 حيوانا من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار في الكشف، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى تجريع الماشية بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، كما تم سحب عينات من الدم للوقوف على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه وذلك فور إتمام أعمال الترقيم والتسجيل، وأيضا فحص 2350 طائرا وإعطاء العلاج اللازم لهم بالمجان.