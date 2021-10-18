فيديو يوثق لحظة استدراج شاب لقتله في الغربية: تلقى 17 طعنة

أظهر فيديو جرى التقاطه من كاميرات المراقبة لحظة استدراج شاب يدعى أمير فاروق، 24 عاما، والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء على يد عدد من الشباب في شارع الحلو التابع لدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، على وقع خلافات سابقة بينهم، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين الرئيسيين في الواقعة.

وتظهر الفيديوهات التي نشرها عدد من أصدقاء القتيل على موقع «يوتيوب» قيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية، بالتوقف فجأة واستدراج المجني عليه إلى مشادة كلامية ومن ثم جرى الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، وفروا بعدها من موقع الحادث على الفور.

حبس المتهمين

قررت نيابة ثان طنطا بالغربية، التصريح بدفن جثة المجني عليه بعد ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تشييع جثمان الضحية.. وأصدقاؤه يطالبون بالقصاص

وشيع أهالي الضحية جثمانه من مسجد مقابر عواره، وجرى دفنه بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أصدقاء الضحية وجيرانه، الذين رفعوا صوره ولافتات تطالب بالقصاص له تحت شعار القصاص لـ«شهيد الغدر»، مؤكدين أن الأخير تلقى نحو 17 طعنة ما أسفر عن وفاته.

ودشن عدد من أصدقاء وزملاء المجني عليه هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «شهيد الغدر» يطالبون فيه بالقصاص من المتهمين، كما نشروا مقاطع فيديو جرى التقاطها من كاميرات المراقبة المتواجدة بالشارع مسرح الجريمة على موقع «يوتيوب»، تظهر لحظة مقتل المجني عليه.

وكان شارع الحلو في طنطا بمحافظة الغربية شهد مقتل الشاب أمير فاروق، 24 عاما، على يد 3 من الأشخاص بسبب خلافات سابقة، وحُرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة ووصول المجني عليه جثة هامدة لمستشفى طنطا الجامعي، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد.

خلافات سابقة وراء مقتل الشاب

وأفادت التحريات الأمنية التي قادها الرائد محمود عبد الجواد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، بأن هناك خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.