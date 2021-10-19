أفشة يعود إلى مران الأهلي اليوم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريباته اليوم الثلاثاء، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة، بعد العودة من النيجر، وذلك استعدادًا لمباراة الحرس الوطني، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام السبت المقبل، على ستاد الأهلي We السلام، والتي يسعى فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز، والتأهل لدور المجموعات الأفريقي، في خطوة للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، والحادية عشرة في تاريخه.

ويعكف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبو الفريق خلال مباراة الذهاب، والتي كلفت فريقه استقبال هدف، والتفريط في الفوز، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، وذلك في محاولة لتفادي تكرارها، خلال لقاء العودة يوم السبت المقبل.

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