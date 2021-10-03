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محمود مسلم

يكن: استبعاد أفشة وشريف ليس نهاية الكون

كتب:

شادي ممدوح
09:28 ص | الأحد 03 أكتوبر 2021
محمد شريف

محمد شريف

قال هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن قرار استبعاد ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة، من قائمة منتخب مصر، قبل مواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، ليس نهاية الكون، موضحا أن الاستبعاد مؤقت وليس بشكل نهائي.

وأضاف يكن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كيك أوف» الذي يقدمه الإعلامي أحمد خيري، عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، هو من يتحمل مسؤولية اختياراته، وهو أكثر من يعلم الأنسب لمباراتي ليبيا وفقا لما شاهده في ودية ليبيريا أو وفق القياسات البدنية التي أجراها للاعبين».

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