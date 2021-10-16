أول تعليق من موسيماني على التعادل مع بطل النيجر: «الحكم ظلمنا»

علّق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التعادل -غير المُرضي- الذي حققه الفريق مع نادي الحرس الوطني النيجري، قائلاً، إنه كان يسعى لتحقيق الفوز على بطل النيجر،: «وصلنا إلى النيجر من أجل تحقيق الفوز، لم نكن نسعى لغيره».

وتابع المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «دافعنا بشكل جيد للغاية حتى قبل استقبال هدف التعادل من جانب أصحاب الأرض، ولكن في النهاية غير راض عن النتيجة النهائية للمباراة».

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وتعادل فريق الأهلي مع نادي الحرس الوطني النيجري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت اليوم السبت، على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، وانتهت بالتعادل 1-1 في بداية مشوار البطولة الأفريقية الأكبر للأندية داخل القارة السمراء.