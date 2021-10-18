«متحدث البترول» يكشف أضرار بنزين 80 على السيارات

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، اليوم، إن تأثير بنزين 80 على أي سيارة حديثة ضار، موضحا: «بيبوظ حاجات كتير في السيارات»؛ لذا يستخدم في السيارات القديمة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن إلغائه، معقبا: «إزاي ألغي بنزين يمثل 40% من إجمالي استهلاك البنزين؟».

بنزين 80 يمثل 40% من إجمالي استهلاك البنزين

وأضاف «عبد العزيز»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن وزير البترول المهندس طارق الملا لم يتطرق لإلغاء بنزين 80.

وأوضح أن وزير البترول تحدث عن الارتقاء بمستوى الوقود المستخدم في السيارات ولم يتحدث عن إلغاء بنزين 80 بعد حديثه عن أنه غير مستخدم خارجيا وهو ما تم تفسيره بشكل خاطئ، مشيرا أن الوزارة تعمل بقوة على استخدام الغاز الطبيعي في السيارات كونه الأفضل.

سبب ارتفاع أسعار البنزين والغاز

وعن ارتفاع أسعار البنزين والغاز عالميا، قال إن الانكماش الاقتصادي الذي شهدته بعض الدول في ظل جائحة كورونا، هو السبب الأساسي؛ نظرا لأن الاستثمارات كانت منخفضة وحركة التنقل محدودة، وشهدت الأسواق حالة من عدم الاستقرار، فلم يكن هناك طلب على البترول الخام والغاز الطبيعي، فشهدت فترة من الفترات انخفاض أسعار البترول لنحو 30 دولارا، والغاز الفوري لـ 3 دولارات، وهذا الانخفاض لم يكن طبيعيا.

وشدد على ضرورة عودة التوازن بين الدول المصدرة والمستهلكة والشركات العاملة بالبترول، معتبرا ارتفاع الأسعار غير طبيعي.

وتابع أن الدراسات العالمية تتوقع تراوح أسعار البترول بين 80 و90 دولارا بسبب متطلبات السوق حاليا، إلا أنه يتوقع انخفاض الأسعار خلال عام.

وطالب المتحدث باسم وزارة البترول المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك من المنتجات البترولية.