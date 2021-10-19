رقص بالكراكة على الأغاني الشعبية في احتفال الصعايدة بالمولد النبوي

مشاهد لا تحدث كثيرًا سوى في الصعيد إحتفالا بالمولد النبوي الشريف، حيث احتفل أهالي قرية المنشاة شمال محافظة الأقصر بالليلة الختامية للمولد النبوي الشريف وسط حالة من البهجة ومشاركة الأطفال والكبار في مشاهدة تلك الإحتفالات السنوية التي تُقام خصيصا بمناسبة المولد النبوي على أرض شاسعة داخل القرية لتضم جميع أشكال مظاهر الإحتفال.

«كراكة» تحمل شباب وأطفال

ضمن أبرز المظاهر التي ظهرت في احتفالية أهالي المنشاة شمال محافظة الأقصر بالمولد النبوي الشريف، هي استقلال عدد من الشباب والصغار كراكة صغيرة تتنقل وسط الحضور، فيما حمل «جرار»، عددًا من الشباب وهم يتراقصون على أنغام الموسيقى الشعبية التي حرص منظمو الحفل على تشغيلها أثناء الحفل لبث البهجة والسرور في نفوس المشاركين.

كما ظهرت سيارات أخرى و«تروسيكلات»، بألوان متنوعة وهي تحمل العديد من الأشخاص، وشاركت في السير بشكل دائري مع السيارات الأخرى والتي طافت حول المنطقة والحضور، وسط تراقص الشباب باستخدام العصي والشوم.

شباب يرمون بعضهم بـ الألوان

فيما ظهر عدد آخر من الشباب وهم يرمون بعضهم بالألوان الزاهية للمشاركة في احتفالات المولد التي تُقام بشكل سنوي داخل منطقة منشأة العماري شمال محافظة الأقصر، في حالة من المرح والسرور بين الحضور لا يتكرر كثيرًا فضلًا عن مشاركة بعض العائلات في سباقات الخيول بالمرماح الذي أقيم قبيل موعد أذان المغرب، ليعلن انتهاء احتفالية المولد النبوي والتي استمرت لأيام.