الأقصر تواصل تطهير مخرات السيول استعدادا لموسم الشتاء

واصلت محافظة الأقصر استعدادتها لموسم الشتاء، اليوم الثلاثاء، بتفقد مخرات السيول وتطهير مجراها لضمان تدفق المياه إلى المصب، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء الجديد، عبر التأكد من جاهزية جميع المخرات لاستقبال الأمطار والسيول المتوقعة خلال الموسم المقبل، في جميع مراكز محافظة الأقصر، ووفقا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة مراجعة خطط مواجهة تداعيات هطول الأمطار بمدن ومراكز المحافظة «إسنا وأرمنت والطود».

جولة تفقدية بالمخرات والسيول

وأجرى محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، جولة تفقدية بعدد من مخرات السيول الكائنة بمراكز محافظة الأقصر وقراها، اطمأن خلالها على جاهزية مخرات السيول وتأكد من تطهيرها بهدف استقبال الأمطار والسيول حال سقوطها.

الأقصر تعلن استعدادها لمواجهة السيول والأمطار

رافق سكرتير عام محافظ الأقصر، خلال الجولة، محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، وأعضاء اللجنة المشكلة للمرور على مخرات السيول بالمراكز والمدن.

تأتي هذه الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها محافظة الأقصر فى إطار توجيهات المحافظ، المستشار مصطفى ألهم بضرورة تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وإزالة العوائق من المجرى أولا بأول لاستقبال فصل الشتاء.

وتستعد محافظة الأقصر للموسم الشتوي السياحي، من خلال تطوير الشوارع والطرق والميادين الهامة والرئيسية ورصف عددا من الطرق الأخرى، داخل بعض المدن والقرى بمدينة الأقصر ومراكزها المختلفة.