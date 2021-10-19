رئيس إسكان النواب: نية جادة للوصول بالبلاد إلى دولة بلا مناطق عشوائية

قال عماد سعد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن اللجنة تولي الأهمية الكبرى لملف تطوير العشوائيات في البلاد، مؤكدًا أن اللجنة ستضع دراسة إنجازات صندوق التنمية الحضرية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، كما ستتولى بالبحث والدراسة والتدقيق، المستهدفات الخاصة بالصندوق، والمشروعات والطموحات التي سيضعها في حيز التنفيذ، بهدف توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة.

جهود الدولة في تطوير العشوائيات

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان رسمي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لا تتوقف بهدف تطوير وترقية أحوال المصريين، والاعتماد في ذلك على جهود الصندوق، يجبر الجميع على بذل أقصى طاقاتهم وتذليل أية عقبات وتوفير أية متطلبات، من أجل مزيد من النجاح الباهر في المهمة التنموية التي غيرت وستواصل تغيير وجه البلاد، وتطوير شكلها الحضاري وإحداث نقلة كبرى في حياة أهلها وأبنائها.

نية النواب للقضاء علي العشوائيات

وأكد سعد، على النية الجادة لدى جميع نواب البرلمان، وأعضاء لجنة الإسكان على وجه الخصوص، من أجل الوصول بالبلاد إلى دولة بلا مناطق عشوائية تمامًا، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون له مردود فوري وسريع على ضخ الأموال الاستثمارية والنهوض بالمشروعات التجارية وإنعاش الاقتصاد المصري وتنميته، من خلال جذب المستثمر، وتوفير بيئة عمل له وللمصريين في دولة دون عشوائيات.

أجندة لجنة الإسكان

وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اجتماعات موسعة اليوم الثلاثاء بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، وذلك من اهتمامها المكثف بجهود التنمية الحضرية في البلاد، لدراسة إنجازات صندوق التنمية الحضرية والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات المنوط بتنفيذها، ورؤيته المستقبلية للقيام بالمهام والأنشطة المكلف بها.

صندوق التنمية الحضرية

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن نواب إسكان البرلمان يستهدفون تسليط الضوء على ما حققه صندوق التنمية الحضرية المعروف باسم تطوير العشوائيات سابقًا خلال الفترة الماضية، من حيث المضي في مشروعات حولت أحلام المصريين إلى حقيقة، وأيضًا مواصلة تلك المساعي التنموية والمشروعات الجديدة والمتنوعة، لتوفير بدائل آمنة للمناطق العشوائية في أوقات قياسية.

ولفت رئيس اللحنة، إلى الاهتمام البالغ من الدولة المصرية، بسد احتياجات المواطنين، وتوفير كافة أوجه وسبل الحياة الكريمة لهم، يعتبر نهج أساسي ورشيد لدى القيادة السياسية الحالية، والتي تطرقت مباشرة إلى صلب احتياجات المصريين ومطالبهم، وبدأت في تسخير قواها الجبارة من أجل تطوير والارتقاء بالمرافق والخدمات العامة، وإضفاء اللمسة الحضارية على مختلف المناطق السكانية، وتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل خوض معركة إزالة العشوائيات، وإحلال التطوير العمراني والتنموي بديلا حضاريا عنها.

وتوقع سعد، أن يكون هناك مجموعة من الجوانب التي تثير التفاؤل الشديد بشأن الخطط والقرارات المرتقبة للصندوق، والتي تساهم بشكل فعال في القضاء على العشوائيات بطول البلاد وعرضها.

وأكد سعد، أن الوقوف على جهود الصندوق ودعم خطواته المقبلة، سيمتد بأثره إلى ماهو أبعد من التنمية والعمران، إلى مكافحة انتشار الاقتصاد الغير رسمي الذي ينمو في العشوائيات، ووضع حد للعديد من المخالفات والممارسات غير قانونية، والتقليل بشكل واضح وفعال من انتشار معدلات الجريمة والفقر التي تجد في العشوائيات بيئة مناسبة لها، وهي الجهود الشاملة التي تليق بدفع المشروعات القومية العملاقة نحو مزيد من ترسيخ مكتسبات الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.