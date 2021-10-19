«الإحصاء»: 112.8% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان، مسجلة مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 477.6 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 112.8%.

807 ملايين دولار قيمة الصادرات المصرية لليونان

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لليونان 807.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 273.8 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 194.9%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من اليونان 209.1 مليون دولار، خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 203.8 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 8.4 مليون دولار

وجاءت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 8.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019، مقابل 7.1 مليون دولار، خلال العام المالي 2017/ 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

وبلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر 2.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019، مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 23.4%.

وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما اليونان 10.4 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة اليونان، طبقا لتقديرات البعثة 30 ألف مصري، حتى نهاية 2020.