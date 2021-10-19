الحماية المدنية تنقل مسنة للمستشفى بإسعاف خاص في باب الشعرية: «تحت أمرك يا أمي»

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لالتماس ورد إليها لمساعدة سيدة مسنة، مقيمة في حي باب الشعرية، بالقاهرة، ونقلها لأحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

السيدة عاجزة عن الحركة

جاء ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي، مع كل الحالات الإنسانية وسرعة الاستجابة لالتماسات المواطنين.

إجاء جميع الفحوصات الطبية للسيدة المسنة

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمنزل السيدة، وتمّ تقديم المساعدة اللازمة لها، وإنزالها من داخل مسكنها لسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى، وعمل جميع الفحوصات اللازمة لها.

ولاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنة التي تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة تلبية لالتماسها.