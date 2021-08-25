قوات الحماية المدنية تنقذ «قطة» عالقة في أحد العقارات بالمنصورة

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، في إنقاذ «قطة» عالقة بطابق بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وتعود الواقعة، عندما تلقت إدارة الحماية المدنية، بلاغًا من إحدى المواطنات بوجود «قطة» عالقة بطابق بالعقار محل سكنها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم التعامل مع البلاغ، وتمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ «القطة».

ولاقت عملية الإنقاذ استحسانًا من قبل المواطنة والأهالي بالمنطقة، الذين وجهوا الشكر لقوات الحماية المدنية على سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغ.