تفعيل التعاون بين جامعة كينجستون بانجلترا وجامعة دمنهور

أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عن تفعيل برتوكول تعاون مع جامعة كينجستون بانجلترا، لتدريس بعض المقررات الإلكترونية أونلاين، ومن بينها مقررات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وعلوم الحاسب، لافتا إلى أن الدمج المنهجي للذكاء الاصطناعي في التعليم يعطي القدرة على مواجهة أكبر التحديات في التعليم اليوم، وابتكار ممارسات التعليم والتعلم، وفي نهاية المطاف تسريع التقدم نحو تحقيق الهدف من أهداف التنمية المستدامة.

تسخير كافة الإمكانيات

وأشار «صالح»، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن الجامعات تسعى لتسخير إمكانيات تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أجندة التعليم 2030، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير متخصصين في وظائف المستقبل، وتحقيق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

مستقبل التعليم العالي

كما أكد رئيس جامعة دمنهور أن مستقبل التعليم العالي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات التقنية الجديدة والذكاء التعاوني بين البشر والآلات، حيث يفتح الذكاء الاصطناعي أمام التعليم العالي إمكانيات وتحديات جديدة على مستوى التعليم حيث أن تعلم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين آداء المؤسسات وانتاجيتها عن طريق المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى.

الذكاء الاصطناعي

وأضاف الذكاء الاصطناعي يمكنه فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه، فمعظم الشركات جعلت من علوم البيانات أولوية بالنسبة لها ومازالت تستثمر فيها بشكل كبير فيهدف علم الذكاء الاصطناعي إلى تطوير أنظمة تحقِّق مستوى من الذكاء شبيه بذكاء البشر أو أفضل منه.